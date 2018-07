Novo nº 1 das duplas, Melo vence mais uma e vai disputar 3ª final seguida

Melo vai buscar neste domingo sua 12ª vitória consecutiva na temporada. Com esta sequência, conquistou os títulos do ATP 500 de Tóquio e do Masters 1000 de Xangai ao lado do sul-africano Raven Klaasen - seu parceiro habitual, o croata Ivan Dodig, está jogando em simples em competições de menor nível na Europa.

Esta grande sequência garantiu ao brasileiro pontos suficientes para desbancar os irmãos Bob e Mike Bryan do ranking e alcançar a primeira colocação da lista individual das duplas. Ele aparecerá no topo no ranking que será atualizado pela ATP na segunda-feira.

Embalado por este feito histórico, Melo mostrou superioridade para vencer Marrero e Seppi em sets diretos neste sábado. Na final, o brasileiro e o também experiente Lukasz Kubot vão duelar com os britânicos Jamie Murray e o britânico John Peers. Jamie, irmão de Andy Murray, será o parceiro de Bruno Soares na temporada 2016.