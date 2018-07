Novos parceiros, Thomaz Bellucci e André Sá vencem em estreia de duplas na Suécia

A recém-criada parceira entre os tenistas Thomaz Bellucci e André Sá colheu logo de cara o seu primeiro fruto. Nesta segunda-feira, os dois estrearam no ATP 250 de Bastad, em quadras de saibro na Suécia, e venceram a dupla cabeça de chave número 1, formada pelo chileno Julio Peralta e pelo argentino Horacio Zeballos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (8/6).

"Foi uma boa estreia", avaliou Thomaz Bellucci. "Eu e o André (Sá) sempre jogamos bem juntos. Hoje (segunda-feira) estávamos muito firmes no saque e na devolução. Demos pouco espaço para eles jogarem", acrescentou o tenista paulista.

Na próxima fase, já pelas oitavas de final, a dupla brasileira terá pela frente a parceria formada pelo alemão Dustin Brown e o russo Karen Khachanov, que venceu o israelense Jonathan Erlich e o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 5/7 e 17 a 15 no match tie-break.

Na chave de simples, Thomaz Bellucci, que terá André Sá como seu treinador, inicia a sua participação nesta terça-feira, por volta das 7h30 (de Brasília). Ele enfrenta na rodada de estreia Dustin Brown, o 93.º melhor do mundo. "Estreia sempre é um pouco mais complicado. Vou entrar em quadra e dar o máximo", afirmou o tenista brasileiro.

Os dois se enfrentaram duas vezes no circuito profissional, com uma vitória do alemão nas oitavas de final de Gstaad (Suíça), em 2016, e outra do brasileiro na rodada final do qualifying do mesmo torneio, em 2009. Na Olimpíada do Rio-2016, Thomaz Bellucci também saiu com uma vitória, após desistência de Dustin Brown no segundo set.

DEMOLINER

Após caírem nas oitavas de final de Wimbledon, na semana passada, a dupla formada pelo brasileiro Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell estreou com vitória em Bastad. Nesta segunda-feira, os dois derrotaram a parceria formada pelos suecos Johan Brunstroem e Andreas Siljestroem por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 6/7 (10/12) e 10 a 8 no match tie-break.

Nas oitavas de final, Marcelo Demoliner e Marcus Daniell conhecerão seus adversários somente nesta quarta-feira. Eles jogarão contra quem passar do duelo entre a dupla formada pelo argentino Federico Delbonis e pelo peruano Sergio Galdos contra a parceria do austríaco Julian Knowle com o alemão Philipp Petzschner.