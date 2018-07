Número 1 da Croácia, Cilic será desfalque contra o Brasil na Davis

Principal nome do tênis croata na atualidade, Marin Cilic está fora do confronto diante do Brasil pela repescagem do Grupo Mundial da Copa Davis. Lesionado, o número 15 do mundo foi vetado nesta segunda-feira e não virá a Florianópolis para o confronto que acontece entre esta sexta-feira e o domingo.

Cilic foi diagnosticado com uma lesão no tornozelo e, por isso, foi cortado, o que deve ser comemorado pela equipe brasileira, que, pelo menos na teoria, terá um adversário enfraquecido pela frente. Isso porque para a vaga do número 1 da Croácia foi chamado Mate Delic, apenas o 499.º do ranking da ATP.

"Eu sinto muito por não estar com o time desta vez. Estava realmente ansioso para enfrentar o Brasil na casa deles. Infelizmente, mais uma vez me lesionei no US Open e o problema aumentou nas últimas duas partidas. Os médicos aconselharam a passar alguns dias em completo descanso, o que significa que eu não posso sequer treinar. Nesta situação, não seria útil", disse o tenista ao site da federação nacional.

Campeão do US Open de 2014, Cilic foi até a semifinal da edição deste ano, na qual acabou atropelado por Novak Djokovic. De acordo com o croata, ele já entrou em quadra diante do sérvio abaixo de suas melhores condições. Examinado, foi cortado pelo capitão croata Zeljko Krajan.

"A decisão de não atuar me deixou com o coração partida, porque ele (Krajan) sabe o quanto eu amo jogar pela equipe nacional e sempre responder as convocações. Mas agora eu serei um torcedor e, sinceramente, acredito no sucesso e na vitória contra o Brasil, que nos colocaria no Grupo Mundial do ano que vem", comentou.

Depois das derrotas para Argentina e Sérvia, respectivamente, Brasil e Croácia lutam pela permanência no Grupo Mundial. O time brasileiro vai completo para o duelo, com Thomaz Bellucci, João Souza, o "Feijão", Marcelo Melo e Bruno Soares. Já os croatas não contam também com Ivo Karlovic e, por isso, vêm com Borna Coric, Ivan Dodig, Franko Skugor e Mate Delic.