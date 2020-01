Número 1 do mundo, Ashleigh Barty vence a primeira em 2020 e avança em Adelaide

Em um começo de temporada irregular - caiu logo na estreia em Brisbane na semana passada -, a tenista australiana Ashleigh Barty, a número 1 do mundo, conseguiu nesta terça-feira a sua primeira vitória em 2020. Ela veio de virada já pela segunda rodada do Torneio de Adelaide, em seu país natal, contra a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, após 2 horas e 10 minutos.

O primeiro triunfo em 2020 garantiu à líder do ranking da WTA uma vaga nas quartas de final da competição, que é a última antes do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começará na próxima segunda-feira. Sua rival sairá do duelo entre a compatriota Arina Rodionova e a checa Marketa Vondrousova, que também estrearam nesta terça-feira, mas ainda pela primeira rodada.

Cabeça de chave número 8, Vondrousova não teve trabalho diante da "lucky-loser" alemã Tatjana Maria e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Vinda do qualifying, Rodionova manteve o embalo e despachou a norte-americana Sloane Stephens com um duplo 6/2.

Em sua estreia na temporada, a romena Simona Halep, atual número 4 do mundo, confirmou o favoritismo contra a australiana Ajla Tomljanovic, convidada da organização, e ganhou por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/5, depois de 1 hora e 38 minutos.

Segunda pré-classificada, a tenista da Romênia terá pela frente já nas quartas de final quem passar do duelo entre a bielo-russa Aryna Sabalenka e a norte-americana Bernarda Pera. Cabeça 6, a primeira superou de virada a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 6/1 e 7/5 -, enquanto que a segunda bateu a checa Barbora Strycova com o placar de 7/6 (8/6) e 6/3.

HOBART

O Torneio de Hobart, também na Austrália, teve nesta terça-feira o complemento da primeira rodada. Nele, a belga Elise Mertens, cabeça de chave número 1, venceu com facilidade a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 0, com um duplo 6/1. Sua rival nas oitavas de final será a eslovaca Viktoria Kuzmova, que bateu a chinesa Lin Zhu por 2 a 1 - parciais de 5/7, 6/2 e 7/6 (7/3).

Outras pré-classificadas também venceram as suas partidas de estreia e avançaram às oitavas de final. São os casos da espanhola Garbiñe Muguruza (cabeça 2), da casaque Elena Rybakina (3), da chiensa Shuai Zhang (4) e da norte-americana Catherine Bellis.