Número 1 do mundo, Barty sofre, mas avança às quartas em Charleston

Atual número 1 do mundo, a australiana Ashleigh Barty oscilou nesta quinta-feira, mas garantiu seu lugar nas quartas de final do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. A líder do ranking precisou de três sets para superar a local Shelby Rogers por 2 a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 4/6 e 6/4, em 2h23min de confronto.

Barty mostrou que ainda está se adaptando ao saibro - no caso o saibro verde da competição americana, de nível WTA 500. Até estrear, na quarta, ela não jogava na terra batida desde que foi campeã de Roland Garros em 2019, há quase dois anos.

Com a segunda vitória seguida em Charleston, Barty já soma oito triunfos consecutivos. Na semana passada, foi campeã do WTA 1000 de Miami, também nos EUA. A australiana recupera aos poucos sua melhor forma técnica após perder boa parte da temporada passada, por adotar postura mais cautelosa diante da pandemia de covid-19.

Em Charleston, ela inicia sua preparação para a gira europeia de saibro, que já começou no circuito masculino. A série de torneios na terra batida culmina com Roland Garros, remarcado para começar no dia 30 de maio, nesta quinta.

Nas quartas de final, Barty vai enfrentar a espanhola Paula Badosa, que despachou a local Caty McNally por duplo 6/3. Se confirmar o favoritismo, poderá cruzar na semifinal com a também americana Sloane Stephens, que bateu a australiana Ajla Tomljanovic por 6/3 e 6/4. Ex-número três do mundo, Stephens enfrentará nas quartas a russa Veronika Kudermetova.

A outra metade da chave perdeu nesta quinta suas principais favoritas: a checa Petra Kvitova e a espanhola Garbiñe Muguruza. Terceira cabeça de chave, Kvitova caiu diante da montenegrina Danka Kovinic por 6/4 e 6/1. Muguruza se despediu ao abandonar a partida contra a casaque Yulia Putintseva no segundo set.

Kovinic e Putintseva vão fazer uma dos confrontos das quartas. O outro terá a local CoCo Gauff (14ª cabeça) e a tunisiana Ons Jabeur (12ª).