Número 1 do mundo, Barty supera Svitolina e vai à final em Stuttgart

Atual número 1 do mundo, a tenista Ashleigh Barty comemorou seu aniversário de 25 anos, neste sábado, com vitória. A australiana derrotou a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/2, e se garantiu na final do Torneio de Stuttgart, de nível WTA 500.

Na final, Barty oscilou nos dois primeiros sets e aproveitou as falhas da rival para buscar a virada a partir dos games finais do segundo set, quando Svitolina esteve em boa vantagem por dois momentos. Ela chegou a sacar para fechar quando tinha 5/4. E, depois, no tie-break, liderava por 4/2. Em ambas as situações, Barty reverteu a desvantagem.

No domingo, a australiana vai tentar conquistar o terceiro título da temporada 2021, após levantar os troféus de um WTA 500 em Melbourne, em preparação para o Aberto da Austrália, e o WTA 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Barty não vence um torneio no saibro desde que foi campeã de Roland Garros em 2019 - não disputou o Grand Slam francês no ano passado. No total, ela soma 10 títulos na carreira até agora.

Para tentar aumentar esta conta, ela precisará superar a belarussa Aryna Sabalenka, atual número sete do mundo. Ela avançou à final ao superar a romena Simona Halep, ex-líder do ranking, por fáceis 6/3 e 6/2, em cerca de uma hora de partida.

A final deste domingo vai desempatar o retrospecto entre Barty e Sabalenka. Elas se enfrentaram por seis vezes no circuito, com três vitórias para cada lado. A australiana levou a melhor no último duelo, disputado em Miami.