Número 1 do mundo, Halep perde na estreia e está eliminada do US Open

A estoniana Kaia Kanepi, número 44 do ranking da WTA, foi responsável pela primeira surpresa na rodada de abertura do US Open. Nesta segunda-feira, ela eliminou a romena Simona Halep, atual número 1 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

A derrota, no entanto, não deve tirar Halep do topo do ranking, já que no torneio do ano anterior ela também caiu na estreia, quando foi derrotada pela russa Maria Sharapova. Kanepi, em 2017, avançou até as quartas de final.

Para bater a principal favorita do torneio, Kanepi teve um início arrasador e venceu cinco dos seis primeiros games. No total, obteve 26 winners contra apenas nove da adversária. A estoniana quebrou por cinco vezes o saque da romena e fechou o jogo em 1h16. Foi a segunda vitória de Kanepi sobre Halep no circuito.

A queda da romena também quebrou um tabu no US Open. Nunca uma tenista que ocupava a liderança do ranking havia perdido na estreia da competição. Na próxima fase, Kanepi terá pela frente a suíça Jil Teichmann, que eliminou na estreia a eslovena Dalila Jakupovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0.

Também nesta segunda-feira, a ucraniana Elina Svitolina, cabeça de chave número 17, bateu a norte-americana Sachia Vickery por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/1. Na segunda fase ela enfrentará a vencedora do duelo entre a alemã Tatjana Maria e a polonesa Agnieszka Radwanska.

A bielo-russa Vera Lapko bateu a ucraniana Kateryna Bondarenko por duplo 6/3 e agora aguarda pela vencedora do confronto entre a alemã Elise Mertens, quinta favorita da competição, e a japonesa Kurumi Nara.

A belga Irina-Camelia Begu derrotou a norte-americana Jennifer Brady por duplo 6/3 e agora terá pela frente a chinesa Qiang Wang, que eliminou a eslovaca Magdalena Rybarikova, cabeça de chave número 31, por duplo 6/2.