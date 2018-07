Número 1 do mundo, Kerber é eliminada por Svitolina no Torneio de Pequim

A ucraniana Elina Svitolina conquistou nesta quinta-feira a sua segunda vitória na temporada 2016 sobre uma tenista líder do ranking da WTA. Pelas oitavas de final do Torneio de Pequim, a número 19 do mundo superou a alemã Angelque Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 29 minutos.

Nos Jogos Olímpicos do Rio, Svitolina superou Serena Williams, que naquele momento ostentava a condição de número 1 do mundo, e agora fez o mesmo diante da sucessora da norte-americana na condição de líder do ranking do tênis feminino.

Ainda assim, está em desvantagem de 5 a 3 no confronto direto com Kerber, que havia vencido os outros dois duelos disputados na atual temporada, nos Torneios de Sydney e de Montreal.

Kerber, que utilizava uma proteção na perna direita, vinha de 22 vitórias nas últimas 26 partidas no circuito. Dessa vez, porém, a alemã perdeu o seu saque quatro vezes e só conseguiu duas quebras de serviço, sendo eliminada no Torneio de Pequim.

Classificada às quartas de final da competição chinesa após superar a número 1 do mundo, Svitolina agora terá pela frente a australiana Daria Gavrilova, 49ª colocada no ranking, que nesta quinta superou a francesa Caroline Garcia (25ª) por 6/4 e 6/3.