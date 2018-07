Número 1, Kerber vence belga e vai à 3ª rodada de Wimbledon

Tentando se manter como número 1 do mundo, a tenista alemã Angelique Kerber deu mais um passo rumo a este objetivo nesta quinta-feira ao derrotar a belga Kirsten Flipkens por 2 sets a 0, com duplo 7/5 7-5. O triunfo garantiu a líder do ranking na terceira rodada de Wimbledon.

Sem empolgar neste ano, Kerber vem de resultados ruins nos dois Grand Slams já disputados na temporada. Em Roland Garros, no mês passado, caiu logo na estreia. Mais adaptada ao piso rápida, a alemã fez melhor início em Londres. Em dois jogos, ela ainda não perdeu um set.

O bom rendimento na grama londrina é fundamental para a alemã seguir na ponta do ranking. Ela precisa ao menos chegar à final para assegurar a posição. Antes do jogo contra Flipkens, Kerber recebeu boa notícia: a checa Karolina Pliskova se despediu na segunda rodada. Apesar disso, Pliskova ainda tem chances de assumir o número 1. A romena Simona Halep, atual número dois, também pode desbancar Kerber ao fim de Wimbledon.

Contra a 88º do mundo, a tenista da Alemanha controlou a partida desde o início. Mais cautelosa, disparou 20 bolas vencedoras, contra 37 da belga, que foi mais agressiva. Portanto, falhou mais: foram 31 erros não forçados, contra 19 da favorita. Kerber chegou a sofrer três quebras de saque na partida, mas obteve outras cinco e assegurou a vantagem para garantir o triunfo.

Na terceira rodada, Kerber vai enfrentar a norte-americana Shelby Rogers, que avançou ao superar a checa Lucie Safarova (32ª cabeça de chave) por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/3.

Semifinalista em Roland Garros, a suíça Timea Bacsinszky também se garantiu na terceira rodada ao superar a eslovaca Kristina Kucova por 6/1 e 6/0. Bacsinszky será a próxima adversária da polonesa Agnieszka Radwanska, que já foi vice-campeã em Wimbledon. Ainda nesta quinta venceram a estoniana Anett Kontaveit e a croata Petra Martic.