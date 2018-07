Número 2 do mundo, Kerber decepciona e cai na estreia em Indian Wells Em seu primeiro grande desafio após a conquista do Aberto da Austrália, a alemã Angelique Kerber decepcionou os fãs neste sábado ao ser eliminada logo em sua estreia no Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. A atual número dois do mundo foi derrotada pela checa Denisa Allertova, 64ª do ranking, por 2 sets a 0, com duplo 7/5.