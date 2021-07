Número 2 do mundo, Daniil Medvedev é eliminado nas oitavas de final em Wimbledon

A fase de oitavas de final da chave de simples masculina de Wimbledon foi completada nesta terça-feira com um resultado surpreendente. Paralisada na segunda, durante o quarto set, por causa da chuva e por estar em uma quadra descoberta do All England Club, em Londres, a partida entre o russo Daniil Medvedev, atual número 2 do mundo, contra o polonês Hubert Hurkacz teve emoção e decepção para o favorito, que caiu de virada para o 18.º do ranking da ATP por 3 sets a 2 - com parciais de 2/6, 7/6 (7/2), 3/6, 6/3 e 6/3.

Classificado pela primeira vez às quartas de final em um Grand Slam, Hurkacz terá a árdua missão de desafiar o suíço Roger Federer na próxima partida. Ele já cruzou com o veterano de 39 anos uma única vez no circuito profissional e acabou sendo derrotado nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, em 2019.

Federer, que atuou na última segunda-feira na Quadra Central, até brincou na entrevista após derrotar com facilidade o italiano Lorenzo Sonego por 3 sets a 0, dizendo: "Espero que chova mais amanhã (terça)". No entanto, o encontro entre Hurkacz e Medvedev foi transferido para a mesma Quadra Central, sob teto retrátil, o que garantiria a sua conclusão.

Hurkackz é apenas o quinto tenista polonês da história a alcançar as quartas de final em um Grand Slam, igualando Wojtek Fibak, que conseguiu este feito quatro vezes, Jerzy Janowicz, Lukasz Kubot e Ignacy Tloczynski, estes últimos com apenas uma única aparição.

Campeão do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, o polonês não foi nada bem após a sua maior conquista da carreira e colecionou derrotas. Ao triunfar na primeira rodada de Wimbledon, batendo o jovem italiano Lorenzo Musetti, ele encerrou uma sequência de seis derrotas.

A partida nesta terça-feira foi retomada no quarto set e esse período de descanso não foi bom para Medvedev. Os erros não forçados do russo dispararam na reta final, com ele cometendo 11 dos 32 na partida somente no quinto set. Jogando bem abaixo, se tornou presa fácil para Hurkacz, que anotou uma quebra no terceiro game e manteve a vantagem até o nono, quando voltou a bater o saque do rival para ficar com a vitória e a vaga nas quartas de final.