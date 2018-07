Número 4 do mundo, Nadal alega doença e desiste do Aberto da Austrália

MADRI - Apenas três dias depois de anunciar a sua desistência do torneio de exibição de Abu Dabi, que começou na última quinta-feira, Rafael Nadal revelou nesta sexta que não disputará o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2013, com início marcado para o próximo dia 14 de janeiro. O atual tenista número 4 do ranking mundial alega que o vírus estomacal que o impediu de jogar nos Emirados Árabes nesta semana não permitirá que ele faça os treinos necessários para atuar de forma competitiva em Melbourne, palco da importante competição australiana.

O fato, porém, é que Nadal está sem jogar desde o dia 28 de junho, quando foi surpreendido pelo checo Lukas Rosol já na segunda rodada de Wimbledon, em derrota determinante para que ele se afastasse das quadras para se recuperar da lesão no joelho que já vinha o incomodando há algum tempo.

E esse longo período sem jogar coloca em dúvida a real condição do espanhol, que garante estar recuperado do problema em seu joelho. "Meu joelho está bastante melhor, e o processo de recuperação tem sido como previsto pelos médicos, mas o processo viral não me deixou treinar nesta última semana e nos próximos dias. Portanto, muito a mim pesa não poder reaparecer no momento que havíamos previsto", afirmou Nadal, por meio de sua página no Facebook.

Em seguida, o atual vice-campeão do Aberto da Austrália revelou que precisará analisar com cautela a sua situação para saber quando poderá voltar às quadras. "O mais prudente é fazer as coisas bem e este vírus atrasou todos meu planos de reaparecer nestes dias. Minha reaparição terá de esperar até o Torneio de Acapulco, se bem que não descartaria a possibilidade de reaparecer em algum torneio antes", completou o tenista, se referindo ao ATP 500 mexicano que será realizado entre 25 de fevereiro e 2 de março, em piso de saibro.

O planejamento anterior de Nadal também previa a sua participação no Torneio de Doha, que serve de preparação para o Aberto da Austrália e será realizado entre 31 de dezembro e 6 de janeiro. Porém, sem condições de treinar ou jogar como gostaria, o espanhol resolveu adiar mais uma vez o seu retorno às quadras e também ficará fora das competições no próximo mês. Dono de um jogo físico muito forte, ele enfatizou que precisaria do "máximo do seu corpo" para atuar bem no Aberto da Austrália, e hoje se vê longe de possuir essa condição física.