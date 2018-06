Número 4 do mundo, Zverev é surpreendido por italiano em Roterdã

O alemão Alexander Zverev está fora da disputa pelo título do Torneio de Roterdã. Número 4 do ranking mundial e terceiro cabeça de chave da competição, o jogador foi surpreendido nesta quarta-feira pelo italiano Andreas Seppi e caiu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Zverev viveu dia irreconhecível e teve muita dificuldade para encaixar o serviço, principalmente. Venceu apenas 48% dos pontos em que acertou o primeiro saque na parcial inicial e acabou sendo quebrado em três oportunidades, apesar de também ter aproveitado dois dos cinco break points que teve.

No segundo set, o alemão se estabilizou, mas não conseguiu mais ameaçar o saque de Seppi. O italiano, então, aproveitou a única oportunidade de quebra que teve e confirmou a vitória.

Com o resultado, Seppi avançou às quartas de final e agora espera para conhecer seu adversário. Ele vai enfrentar quem passar no confronto entre o francês Pierre-Hugues Herbert e o russo Daniil Medvedev.