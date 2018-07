Número 44 do mundo, Sugita lidera Japão contra o Brasil pela Davis

A equipe do Japão que vai enfrentar o Brasil em duelo que valerá uma vaga na elite da Copa Davis em 2018 está definida. Nesta terça-feira, o time, que também estará desfalcado, foi convocado com apenas um Top 100 - Yuchi Sugita - para o confronto em Osaka pelo capitão Satoshi Iwabuchi.

Se o Brasil não terá Thomaz Bellucci, lesionado, e Rogério Dutra Silva, que rejeitou uma convocação de última hora após o compatriota se machucar, o Japão também não poderá contar com dois jogadores contundidos: Kei Nishikori e Yoshihito Nishioka.

Com isso, o Japão convocou Sugita, o número 44 do mundo, Go Soeda, 130º colocado no ranking, Yasutaka Uchiyama, o 187º,e Ben Maclachgan, o número 136 no ranking de duplistas. Além dos lesionados, outra ausência que chama a atenção na equipe japonesa é a de Taro Daniel, o número 121 do mundo em simples.

O duelo entre Brasil e Japão será disputado entre 15 e 17 de setembro em Osaka, en quadra de piso duro. A equipe brasileira será representada por Thiago Monteiro (113º) e Guilherme Clezar (223º), em simples, e Bruno Soares (7º) e Marcelo Melo (4º), nas duplas.

O Brasil não joga na elite da Copa Davis desde 2015 e se classificou para os playoffs do Grupo Mundial com o triunfo sobre o Equador, em abril, por 5 a 0, no Zonal Americano I. O confronto entre as equipes do Brasil e do Japão é inédito na história centenária da competição.