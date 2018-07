Número 8 da WTA, suíça Bencic desiste de Roland Garros

A organização do torneio francês confirmou a desistência da tenista, que seria uma das cabeças de chave da competição. Melhor para Lauren Davis, apenas a 115.ª do mundo, que acabou herdando a vaga e estará na chave principal do Grand Slam, que começa a ser disputada neste domingo.

Davis, aliás, coincidentemente foi a última tenista batida por Bencic, em Indian Wells, há dois meses. De lá para cá, a tenista suíça perdeu três partidas consecutivas até finalmente decidir se afastar dos torneios para tratar a lesão nas costas que já vinha a incomodando.