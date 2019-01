Organização confirma jogos do Brasil Open no Ginásio do Ibirapuera

A organização do Brasil Open confirmou nesta sexta-feira a realização da edição 2019 do torneio de nível ATP 250 novamente no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, como aconteceu no ano passado. Após incertezas, a competição será disputada entre 25 de fevereiro e 3 de março.

Nas últimas semanas, a competição virou alvo de incertezas por conta da demora para captar patrocínio através das leis de incentivo. Mas conseguiu fechar cotas nos últimos dias, o que garantiu a realização do segundo maior torneio de tênis do País, atrás somente do Rio Open, de nível ATP 500.

Com o evento confirmado, os ingressos já devem começar a ser vendidos na próxima semana. A expectativa da organização é de iniciar a comercialização dos bilhetes na terça-feira, dia 15. No dia seguinte, deve ser divulgada a lista de jogadores assegurados diretamente na chave principal.

No ano passado, o torneio conseguiu atrair tenistas do calibre do italiano Fabio Fognini e do francês Gael Monfils. Fognini, atual 13º do mundo, era o 20º ao se sagrar campeão da competição em 2018. Mas, nesta edição, a expectativa é de contar com tenistas de ranking inferior. O Brasil Open já teve campeões como Gustavo Kuerten, em 2002 e 2004, e o espanhol Rafael Nadal, dono do título em 2005 e 2013.

Em sua 19ª edição, o Brasil Open será disputado no Ibirapuera pelo segundo ano seguido. Em 2016 e 2017, a competição foi realizada Esporte Clube Pinheiros. Antes disso, foi sediado na quadra de saibro montada no mesmo Ibirapuera entre 2012 e 2015. De 2001, ano de sua criação, e 2011, o torneio ocorreu na Costa do Sauípe, na Bahia.