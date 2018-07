Organização divulga troféus dos campeões do Rio Open

RIO - A organização do Rio Open divulgou nesta quarta-feira os troféus que serão entregues aos campeões das chaves masculina e feminina. As taças, que foram produzidas pelo designer Antonio Bernardo, são inspiradas no morro do Pão de Açúcar, um dos principais cartões postais da cidade do Rio de Janeiro.

"Tenho usado malhas tridimensionais nas minhas últimas criações. Percebi o quanto eram parecidas com a rede de tênis e fui buscar um elemento de identificação com o Rio, como o Pão de Açúcar. Explorando o movimento, a ondulação, chegamos ao resultado esperado: a malha, o morro e a bola", afirmou Antonio Bernardo.

A disputa do Rio Open acontece entre os dias 17 e 23 de fevereiro e conta, em sua primeira edição, com nomes expressivos como Rafael Nadal, David Ferrer, Nicolas Almagro, Fabio Fognini e Tommy Robredo. Na lista da WTA, destaque para a italiana Francesca Schiavone, campeã de Roland Garros em 2010, e a russa Vera Zvonareva. Por enquanto, o Brasil será representado pelos tenistas Thomaz Bellucci e Teliana Pereira, além dos duplistas Bruno Soares, André Sá e Marcelo Melo. A premiação será de US$ 1,3 milhão para o torneio masculino e US$ 250 mil para o feminino.