Organização do Rio Open anuncia que vai exigir comprovante de vacinação completo

A organização do Rio Open confirmou que irá exigir o comprovante de vacinação completo contra a covid-19 para todos os frequentadores do evento de tênis. O ATP 500 está marcado para acontecer entre os dias 14 e 20 deste mês no complexo de quadras construído no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

"Para garantir sua segurança e o bem-estar de todos, estamos seguindo os protocolos sanitários exigidos pelas autoridades competentes. Por isso, será obrigatória a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo para acesso ao Rio Open", disse a nota oficial divulgada pelos organizadores do evento.

Leia Também França libera apenas atletas estrangeiros vacinados para disputas esportivas

Serão aceitos como comprovantes o certificado digital de vacinação (Conecte SUS, E-Saúde, Poupatampo e demais aplicativos oficiais). Também é possível apresentar o cartão de vacinação original, junto com um documento oficial com foto. A quantidade de doses comprovadas necessárias varia de acordo com a faixa etária. O uso de máscaras será obrigatório em ambientes fechados e recomendado em espaços abertos.

Sobre a disputa, a lista das duplas que disputarão o Rio Open foi divulgada pela ATP. Ela conta com três parcerias campeãs de Grand Slam, incluindo o brasileiro Bruno Soares e seu parceiro, o britânico Jamie Murray. O também mineiro Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo e duas vezes campeão de Grand Slam, estará no Rio de Janeiro ao lado do uruguaio Pablo Cuevas, assim como os colombianos Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, os italianos Fabio Fognini/Simone Bolelli e os atuais campeões, o argentino Horacio Zeballos e o espanhol Marcel Granollers.

Liderando os brasileiros na lista, Bruno Soares estará mais uma vez ao lado de Murray. A parceria vencedora do Aberto da Austrália e do US Open, ambos em 2016, voltará a disputar o Rio Open após quatro anos. Em 2017 e 2018, eles foram semifinalistas e vão em busca de um título inédito em suas carreiras. Ao todo, o mineiro é dono de cinco títulos de Grand Slam e foi semifinalista no Rio Open em cinco oportunidades.

"É sempre especial jogar no Rio Open e muito contente de ter o torneio de volta. É o único torneio que temos no Brasil, numa cidade maravilhosa e num clube espetacular. Um grande evento que tenho muito prazer de jogar. Gosto muito de curtir a energia da quadra lotada com a torcida brasileira, amigos e familiares. Fiz semi nas primeiras cinco edições, tanto com o Jamie quanto com outros parceiros, e nunca consegui beliscar essa final. Conquistar o título do Rio Open com certeza é uma das metas que tenho antes de me aposentar. Eu e o Jamie estamos jogando muito bem e, toda vez que vamos para o Rio Open, vamos com expectativa de um grande resultado", disse Bruno, contente com o retorno do maior torneio de tênis da América do Sul.

Outro brasileiro que se junta a Bruno Soares na lista é o também mineiro Marcelo Melo. Campeão de Roland Garros em 2015 (com o croata Ivan Dodig), Wimbledon em 2017 (com o polonês Lukasz Kubot) e vice-campeão do Rio Open em 2014 (com o espanhol David Marrero), Melo estará ao lado de Pablo Cuevas em busca do primeiro título de um brasileiro no torneio. No total, o ex-número 1 do mundo é dono de 35 troféus na carreira.