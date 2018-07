Organização do US Open anuncia aumento da premiação a tenistas

Como acontece todos os anos, a organização do US Open anunciou nesta terça-feira um aumento nas premiações pagas aos tenistas que disputarão o quarto Grand Slam da temporada entre os dias 27 de agosto e 9 de setembro, em Nova York, nos Estados Unidos.

A premiação total do torneio passou de US$ 50,4 milhões para US$ 53 milhões (R$ 204 milhões), ampliando o recorde de valores pagos aos tenistas em qualquer competição de tênis no mundo.

O Torneio de Wimbledon, que terminou no domingo, desembolsou R$ 162 milhões (no câmbio do mês passado) aos tenistas. O Aberto da Austrália, também pelo câmbio da época, pagou R$ 144 milhões, em janeiro. E Roland Garros pagou R$ 164 milhões, entre o fim de maio e o início de junho.

Segundo o anúncio do US Open, cada campeão da chave de simples, masculina e feminina, vai receber US$ 3,8 milhões (R$ 14,6 milhões). Na temporada passada, a premiação era de US$ 3,7 milhões. Segundo a Associação dos Tenistas dos Estados Unidos, que organiza o US Open, os valores aumentaram 57% desde 2013.

Houve elevação também no pagamento aos campeões das chaves de duplas. Cada parceria campeão, tanto no masculino quanto no feminino, vai levar US$ 700 mil (R$ 2,7 milhões).