Orlando Luz, de 17 anos, chega ao topo do ranking juvenil

O gaúcho Orlando Luz, de 17 anos, garantiu mais uma boa notícia para o tênis brasileiro neste sábado. Após garantir vaga na final do Torneio de Bonfiglio, na Itália, ele se tornou o novo líder do ranking juvenil. Em Milão, onde é disputado o campeonato, o Orlandinho derrotou Akira Santillan por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Só a vitória sobre o japonês não era suficiente para chegar ao topo. Porém, o triunfo de Coretin Denolly na outra semifinal sobre o americano Taylor Fritz, rival pela ponta do ranking, garantiu que nenhum outro tenista tivesse pontuação suficiente para ultrapassar o brasileiro.

O russo Andrey Rublev é o atual dono da primeira colocação do ranking. Com a atualização da ITF, na próxima segunda-feira, Orlandinho repetirá o feito de apenas outros dois brasileiros: Tiago Fernandes, em 2010, e Roberto Jábali, em 1986, e alcançará o topo.

Em sua carreira, o brasileiro já conquistou o juvenil de Wimbledon, ao lado de Marcelo Zormann, e as medalhas de ouro nas duplas e prata na chave de simples dos Jogos da Juventude, tudo em 2014. A próxima parada de Orlando Luz será em Paris, na disputa de Rolando Garros.