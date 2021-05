Orlando Luz, promessa do tênis brasileiro, conquista título da ITF na Turquia

Orlando Luz, de 23 anos, considerado uma das promessas nacionais na modalidade, conquistou, neste domingo, o título de um torneio da Federação Internacional de Tênis, em Antália, na Turquia, evento que ocorre no piso de saibro, com premiação de US$ 15 mil.

Orlandinho, como é apelidado, superou na final o italiano Giacomo Dambrosi, por 2 sets a 1, com parciais 6/4, 3/6 e 6/4. Esta é a oitava conquista deste nível de torneio para o atleta gaúcho, a primeira desde setembro de 2019. O tenista, que atualmente ocupa o 333º lugar no ranking mundial da ATP, somará dez pontos depois do título.

Ele conquistou também o troféu de duplas ao lado do uruguaio Ignacio Carou. Os dois derrotaram na final a parceria dos italianos Andrea Basso e Daniele Capecchi, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 1/6, e 10/7.

"Boa semana, foi muito positiva, muito feliz com o resultado, uma semana pra fechar com chave de ouro aqui em Antália", disse. "Títulos de simples e duplas, fiz uns 33, 34 jogos nessas semanas aqui, consegui o ritmo que queria, não está tão fácil entrar nos challengers. Objetivo foi cumprido", seguiu. "Agora vou descansar alguns dias, treinar e ir para Bratislava. Muito feliz com essa semana, voltar a ser campeão, ter um troféu, fazia algum tempo", disse Orlandinho.

O atleta seguirá treinando nos próximos dias em Antália e irá para a disputa qualificatória do challenger de Bratislava, na Eslováquia, no próximo final de semana, quando jogará também duplas com o gaúcho Rafael Matos.