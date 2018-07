Orlando Luz vai à semifinal em Santos e obtém melhor resultado da carreira

Uma das maiores apostas do tênis brasileiro, Orlandinho faturou sua terceira vitória em Santos, o melhor resultado em sua precoce carreira profissional. Até então ele nunca havia vencido uma partida em um torneio deste nível, abaixo apenas das competições do circuito da ATP.

Nesta sexta, ele contou com o abandono do argentino Augustin Velotti, 418º do ranking, para vencer sem maior sofrimento. O rival, campeão juvenil de Roland Garros em 2010, desistiu ainda no set inicial. O brasileiro liderava o placar por 5 a 0, com três quebras de saque seguidas.

Em busca da primeira final em um challenger, Orlandinho vai enfrentar neste sábado o belga Germain Gigounon, atual 251º do mundo. Mesmo que seja eliminado, o brasileiro terá muitos motivos para comemorar. Além da experiência adquirida, ele já somou pontos suficientes para dar um grande salto no ranking, de cerca de 300 posições. Deve passar do atual 964º posto para o 620º lugar.

Paula Gonçalves, de 24 anos, venceu a local Alexandra Stevenson por duplo 6/1 em apenas 58 minutos. Atual número 4 do Brasil e 287ª do mundo, ela vai enfrentar na semifinal outra tenista da casa, a jovem Katerina Stewart, de 17 anos. A brasileira faz sua melhor campanha em um torneio com esta premiação, apesar de ter vencido outras competições da ITF.

Com o resultado já obtido em Dothan, ela vai virar a nova número 3 do Brasil, substituindo Gabriela Cé. Se chegar à final, no duelo de sábado, Paula entrará pela primeira vez no Top 250 da WTA.