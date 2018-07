Orlando Luz vence em 46 minutos em estreia no juvenil do US Open

O brasileiro Orlando Luz estreou com uma vitória tranquila na chave juvenil do US Open. Nesta segunda-feira, ele precisou de apenas 46 minutos para superar o alemão Tim Sandkaulen por 2 sets a 0, com duplo 6/1. Seu adversário na segunda rodada sairá do confronto entre o português Felipe Cunha Silva e o local Alex Rybakov.

Para vencer com facilidade na estreia, Orlandinho mostrou bom desempenho no saque e cometeu apenas dois erros não forçados. O ex-número 1 do mundo no ranking juvenil converteu cinco das seis chances de quebra cedidas pelo adversário e não teve o saque quebrado em nenhum momento da partida.

No Grand Slam norte-americano, o brasileiro competirá também na chave de duplas. Ele vai jogar ao lado do australiano Jake Delaney. Na estreia, a parceria terá um grande desafio pela frente. Seus rivais serão os americanos Taylor Fritz, atual líder do ranking, e Michael Mmoh, segundo colocado na lista elaborada pela ITF.