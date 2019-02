Osaka aumenta vantagem e Sabalenka supera Wozniacki no ranking da WTA

Mesmo sem entrar em quadra na semana passada, a japonesa Naomi Osaka ampliou sua vantagem na liderança do ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. A número 1 do mundo contou com uma ligeira queda da checa Petra Kvitova, que não defendeu o título do Torneio de São Petersburgo, na Rússia.

Osaka manteve seus 7.030 pontos, enquanto Kvitova caiu dos 6.290 para 5.920 porque foi eliminada nas quartas de final em São Petersburgo, na semana passada - ela havia sido campeã em 2018. O revés permitiu a aproximação da romena Simona Halep, que também não competiu na semana passada. A número 3 do mundo tem 5.582 pontos.

Halep, que perdeu a liderança ao fim do Aberto da Austrália, é seguida de perto pela norte-americana Sloane Stephens, pela checa Karolina Pliskova e pela alemã Angelique Kerber, atual número seis do mundo. A ucraniana Elina Svitolina aparece no sétimo posto enquanto a holandesa Kiki Bertens, campeã em São Petersburgo, manteve a oitava posição.

Já o nono lugar tem nova dona. Trata-se da bielo-russa Aryna Sabalenka, que desbancou a dinamarquesa Caroline Wozniacki ao alcançar a semifinal na competição russa, na semana passada. Agora Wozniacki fecha o Top 10 da WTA.

Outra campeã da semana passada, a ucraniana Dayana Yastremska ganhou 13 posições ao levantar o troféu do Torneio de Hua Hin, na Tailândia. Ela figura agora na 34ª colocação.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia subiu três posições e aparece no 172º posto. Carolina Meligeni ganhou três lugares (115º) e Gabriela Cé galgou 18 lugares (451º).

Nesta semana, elas vão disputar o Zonal da Fed Cup em Medellín, na Colômbia. A equipe brasileira vai enfrentar Argentina, Porto Rico e Chile.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking:

1.º - Naomi Osaka (JAP), 7.030 pontos

2.º - Petra Kvitova (RCH), 5.920

3.º - Simona Halep (ROM), 5.582

4.º - Sloane Stephens (EUA), 5.307

5.º - Karolina Pliskova (RCH), 5.100

6.º - Angelique Kerber (ALE), 4.965

7.º - Elina Svitolina (UCR), 4.940

8.º - Kiki Bertens (HOL), 4.845

9.º - Aryna Sabalenka (BIE), 3.565

10.º - Caroline Wozniacki (DIN), 3.467

11.º - Serena Williams (EUA), 3.406

12.º - Anastasija Sevastova (LET), 3.330

13.º - Ashleigh Barty (AUS), 3.285

14.º - Daria Kasatkina (RUS), 3.230

15.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 3.040

16.º - Julia Görges (ALE), 2.910

17.º - Madison Keys (EUA), 2.786

18.º - Qiang Wang (CHN), 2.605

19.º - Caroline Garcia (FRA), 2.550

20.º - Anett Kontaveit (EST), 2.355

172.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 339

347.º - Carolina Meligeni Alves (BRA), 115

451.º - Gabriela Cé (BRA), 61

458.º - Luisa Stefani (BRA), 57