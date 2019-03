Osaka cai para taiwanesa em Miami e pode perder posto de número 1; Serena desiste

O tênis feminino pode ter mudança no posto de número 1 do mundo depois do Torneio de Miami, que está sendo disputado em quadras rápidos nos Estados Unidos. Neste sábado, pela terceira rodada, a japonesa Naomi Osaka, atual líder do ranking da WTA, sucumbiu de virada para a taiwanesa Su-Wei Hsieh, 27.ª colocada, por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 7/6 (7/4) e 6/3, em 2 horas e 18 minutos - e terá de torcer muito para seguir no topo.

Três jogadoras ameaçam a posição da tenista japonesa, campeã das últimas edições do US Open e do Aberto da Austrália, sendo que a romena Simona Halep e a checa Petra Kvitova precisam chegar à final em Miami, enquanto que a alemã Angelique Kerber tem que faturar o título.

Neste sábado, Osaka teve pela frente uma rival que vive um ótimo momento neste início de temporada - chegou à semifinal em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, há pouco menos de um mês, eliminado Kerber e a checa Karolina Pliskova. Agora jogará contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 e atual 13.ª colocada do ranking, que ganhou da romena Monica Niculescu por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

Quem teve de desistir do Torneio de Miami neste sábado foi a norte-americana Serena Williams. Um dia depois de vencer com dificuldade a sua partida de estreia - 2 sets a 1 na sueca Rebecca Peterson -, a ex-número 1 do mundo e oito vezes campeã do torneio justificou a sua decisão por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

Com a desistência de Serena, a chinesa Qiang Wang, cabeça de chave número 18 em Miami, vai diretamente para as oitavas de final do torneio e espera pela vencedora entre a compatriota Yafan Wang e a norte-americana Danielle Collins.

KVITOVA AVANÇA

Vice-líder do ranking mundial e uma das rivais de Osaka pelo posto de número 1 do mundo, Petra Kvitova garantiu o seu lugar nas oitavas de final com uma difícil vitória sobre a croata Donna Vekic, 25.ª colocada da WTA, por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4, em 2 horas e 35 minutos.

A próxima adversária de Kvitova será a francesa Caroline Garcia, ex-número 4 do mundo e atual 21.ª colocada, que derrotou a alemã Julia Görges por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 7/5.

Também neste sábado, a cabeça 7 holandesa Kiki Bertens avançou na competição depois de vencer de virada a eslovaca Viktoria Kuzmova por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/0 e 6/1. A tenista da Holanda encara nas oitavas de final a australiana Ashleigh Barty, número 11 do mundo, que fez 6/0 e 6/3 contra a compatriota Samantha Stosur.