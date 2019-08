Osaka vence na estreia no Canadá e tira Barty da liderança do ranking da WTA

A japonesa Naomi Osaka poderá assumir a liderança do ranking da WTA na próxima semana. Nesta quarta-feira, a asiática assegurou a derrubada da australiana Ashleigh Barty do posto após avançar na estreia no Torneio de Toronto com o abandono da alemã Tatjana Maria, a número 74 do mundo, depois de ganhar o primeiro set por 6/2.

Osaka foi beneficiada pela queda de Barty na primeira rodada do evento canadense, pois a australiana havia sido semifinalista em 2018 no evento canadense. Agora, então, a japonesa disputará a liderança do ranking com a checa Karolina Pliskova, que nesta quarta teve dificuldades, mas bateu a norte-americana Alison Riske por 6/4, 6/7 e 6/2. Sua próxima oponente vai ser a estoniana Anett Kontaveit.

Sem jogar no evento canadense desde 2015, a norte-americana Serena Williams começou bem a sua participação nesta edição do torneio. Nesta quarta-feira, a número 10 do mundo derrotou a belga Elise Mertens, 20ª colocada no ranking, por duplo 6/3, em 1 hora e 15 minutos.

Nas oitavas de final do Torneio de Toronto, Serena terá pela frente a russa Ekaterina Alexandrova, 48ª do ranking, que superou a chinesa Shuai Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.