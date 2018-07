Ostapenko sobe para 12º lugar no ranking após título em Roland Garros

A disputa de Roland Garros nas últimas duas semanas provocou mudanças relevantes na atualização desta segunda-feira do ranking da WTA. E a principal delas envolve, claro, Jelena Ostapenko, a campeã do Grand Slam parisiense, que teve grande ascensão na lista e atingiu a 12ª posição, com 3.155 pontos. Já a brasileira Beatriz Haddad Maia entrou no Top 100 da lista.

Com isso, a tenista da Letônia ascendeu 35 postos, pois na relação anterior era a número 47 do mundo. Agora, porém, se aproximou do Top 10 do ranking depois de conquistar o título de Roland Garros aos 20 anos - fez aniversário durante a sua vitoriosa campanha -, uma temporada depois de ter sido eliminado logo no seu jogo de estreia em Paris.

O ranking da WTA continua sendo liderado pela alemã Angelique Kerber, com 7.035 pontos, mesmo que ela tenha se tornado a primeira cabeça de chave número 1 de Roland Garros a ser eliminada na primeira rodada, algo que nunca havia ocorrido na Era Aberta do tênis, iniciada em 1968.

Agora, Kerber é perseguida pela romena Simona Halep, que saltou da quarta para a segunda posição, com 6.850 pontos, após ser vice-campeã de Roland Garros. Semifinalista em Paris, a checa Karolina Pliskova permanece em terceiro lugar no ranking.

Afastada das quadras desde o Aberto da Austrália e sem previsão de voltar a atuar antes do fim da temporada, a norte-americana Serena Williams caiu duas posições no ranking, para o quarto lugar, seguida pela ucraniana Elina Svitolina, que alcançou a sua melhor posição no ranking após parar nas quartas de final em Paris.

A eslovaca Dominika Cibulkova subiu uma posição, para o sexto lugar, mesmo tendo caído na segunda rodada em Roland Garros. A dinamarquesa Caroline Wonziacki voltou ao Top 10 e agora está em sétimo lugar no ranking depois de ser eliminada nas quartas de final.

A britânica Johanna Konta, que caiu na primeira rodada, segue em oitavo lugar e a russa Svetlana Kuznetsova, que perdeu nas oitavas de final em Paris, continua na nona posição, enquanto a polonesa Agnieszka Radwanska completa o Top 10 após perder na terceira rodada.

Campeã em Roland Garros no ano passado, a espanhola Garbiñe Muguruza fez caminho inverso ao de Ostapenko ao despencar da quinta para a 15ª posição no ranking depois de ser eliminada nas oitavas de final da edição de 2017 do Grand Slam parisiense.

Já Bia Haddad entrou para o Top 100 do ranking e atingiu o 94º lugar, a sua melhor posição na lista, após boas semanas no circuito. Ela "furou" o qualifying de Roland Garros, sendo eliminada na rodada de estreia, depois sendo semifinalista do Torneio de Bol, na Croácia.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Angelique Kerber (ALE) - 7.035 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.850

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 6.690

4.ª - Serena Williams (EUA) - 4.810

5.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.765

6.ª - Dominika Cibulkova (ESQ) - 4.420

7.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.345

8.ª - Johanna Konta (GBR) - 4.330

9.ª - Svetlana Kuznetzova (RUS) - 4.310

10.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.985

11.ª - Venus Williams (EUA) - 3.941

12.ª - Jelena Ostapenko (LET) - 3.155

13.ª - Kristina Mladenovic (FRA) - 3.095

14.ª - Madison Keys (EUA) - 2.993

15.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.876

16.ª - Elena Vesnina (RUS) - 2.876

17.ª - Petra Kvitova (RCH) - 2.720

18.ª - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) - 2.580

19.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 2.225

20.ª - Barbora Strycova (RCH) - 1.990

94.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 662