Oudin e Vesnina vencem e se enfrentam em Ponte Vedra A norte-americana Melanie Oudin e a russa Elena Vesnina confirmaram seus favoritismos nesta quinta-feira e se classificaram às quartas de final do Torneio de Ponte Vedra. Na próxima fase, as tenistas duelarão para ver quem ganha a chance de cruzar com a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual campeã e primeira cabeça de chave, nas semifinais.