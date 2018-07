Oudin vence Jankovic e fatura título em Birmingham

Oudin entrou na chave do Torneio de Birmingham após passar pelo qualifying e precisou derrotar nesta segunda-feira uma ex-número 1 do mundo para conquistar o primeiro título da sua carreira. A tenista norte-americana, porém, havia vencido o único jogo tinha disputado contra Jankovic, na edição de 2009 de Wimbledon, e voltou a ganhar nesta segunda-feira.

Em 2009, Oudin surpreendeu ao alcançar as oitavas de final do Grand Slam britânico e também ao avançar até as quartas de final do US Open - torneio em que venceu a russa Maria Sharapova -, mas depois disso não conseguiu repetir o mesmo desempenho. Desde então, ela nunca passou da segunda rodada de um dos quatro principais torneios do tênis.

A conquista do título do Torneio de Birmingham, que serve de preparação para Wimbledon e ficou marcado pelo adiamento de partidas em razão da chuva, pode impulsionar a sua recuperação. Já Jankovic segue sem levantar um troféu desde a edição de 2010 do Torneio de Indian Wells.