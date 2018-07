Ouro em Atenas/2004, Nicolás Massú dá adeus ao tênis

O tenista chileno, de 33 anos, conquistou seis títulos no circuito da ATP, acumulou 32 vitórias em jogos válidos pela Copa Davis e brilhou principalmente ao chegar ao ouro olímpico no torneio de simples e no de duplas, ao lado de Fernando González, dos Jogos de Atenas.

Massú, que chegou a ocupar a nona posição do ranking mundial em 2004, exibiu certo nervosismo ao ler o comunicado no qual confirmou sua aposentadoria. Ele destacou que depois de vários meses analisando sua atual situação, "tomou a dura decisão de colocar fim à carreira".

O chileno vinha sofrendo com várias lesões nos últimos anos e confessou nesta terça que "estava consciente de que não podia continuar e voltar ao primeiro nível" do tênis. Ele também avisou que irá realizar uma partida de despedida de sua carreira no Chile "antes do fim do ano".

O veterano ainda prometeu que seguirá ligado de alguma forma ao tênis, lembrando que é apaixonado por este esporte. "Seria lindo triunfar como jogador e depois como treinador", projetou o atual 587.° colocado do ranking da ATP, indicando que gostaria de colaborar com a equipe chilena na Copa Davis.