Pablo Andujar vence Monaco e conquista o título em Gstaad

O espanhol Pablo Andujar conquistou neste domingo o título do Torneio de Gstaad, na suíça. Ele derrotou com certa tranquilidade na decisão o argentino Juan Monaco por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em pouco mais de uma hora e meia de jogo, e faturou seu terceiro troféu no circuito da ATP.

Tanto Andujar quanto Monaco não estavam entre os favoritos da competição, mas, no duelo das zebras, o espanhol acabou mesmo levando a melhor. Número 71 do ranking, ele venceu o rival argentino, algoz de Thomaz Bellucci nas quartas de final, pela primeira vez e conquistou seu primeiro título na Croácia.

O jogo foi bastante equilibrado, mas Andujar assumiu o controle desde o início. No primeiro set, conseguiu apenas uma quebra, não cedeu nenhuma e arrancou para a vitória. No segundo, até foi quebrado duas vezes, mas conseguiu uma quebra a mais, sendo a última delas decisiva, e garantiu o título.

UMAG

No torneio de Umag, os finalistas foram definidos somente neste domingo. Graças às chuvas que caíram na cidade croata, as semifinais ficaram para esta manhã e, nelas o uruguaio Pablo Cuevas e o espanhol Tommy Robredo garantiram vagas na decisão, que será disputada mais tarde, ainda neste domingo.

Cuevas chega à final como grande surpresa. Vindo do qualifying, o número 60 do ranking derrotou na semifinal o cabeça de chave número 1, o italiano Fabio Fognini, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Do outro lado, Robredo precisou superar a pressão da torcida para passar pelo croata Marin Cilic por 2 a 0: 7/6 (12/10) e 6/3.