Pablo Cuevas bate Robredo e conquista Torneio de Umag

O uruguaio Pablo Cuevas conquistou neste domingo o Torneio de Umag, na Croácia, depois de bater o espanhol Tommy Robredo, cabeça 2 e atual campeão do evento, por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4) em quase 1 hora e 30 minutos de jogo. No início do dia, Cuevas já havia superado o cabeça 1 Fabio Fognini pelas semifinais da competição, que precisaram ser adiadas para este domingo em razão do mau tempo no sábado.

Robredo começou o jogo confirmando o favoritismo e Cuevas precisou sair de dois break-points contra em seu segundo game de saque. Depois, aproveitou uma das quatro chances de quebra que teve no sexto game para abrir vantagem. Na segunda parcial, o uruguaio jogou melhor e abriu vantagem de 4 a 1. E uma devolução para fora do espanhol acabou por fechar o resultado.

Com a vitória, já são 13 os triunfos consecutivos de Cuevas, considerando-se o qualifying para Umag. Em franca recuperação no ranking mundial da ATP, o uruguaio deve sair do atual 60.º lugar para alguma posição entre os 40 melhores na atualização da lista nesta segunda-feira.

Este é o segundo torneio de ATP seguido conquistado por Cuevas. Há duas semanas, o tenista de 28 anos já havia faturado a competição em Bastad, na Suécia.

BRASILEIRO

Neste domingo, o brasileiro João Souza, o Feijão, conseguiu a classificação à chave principal do Torneio de Kitzbuhel, na Áustria. O atual número 106 do mundo e 2 do Brasil ganhou do russo Aslan Karatsev, 306.º colocado do ranking, com parciais de 7/6 (7/5), 2/6 e 6/4, em 2 horas e 39 minutos. O seu adversário de estreia, já nesta segunda, é o austríaco Dominic Thiem, tenista de 20 anos, que ocupa o 47.º lugar na lista da ATP.