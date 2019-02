Pablo Cuevas recebe convite e tentará o tetracampeonato no Brasil Open

Dono de três títulos consecutivos - nas edições de 2015, 2016 e 2017 -, o uruguaio Pablo Cuevas recebeu um convite da organização e disputará a chave principal do Brasil Open, um ATP 250 em quadras de saibro que acontecerá entre os dias 25 de fevereiro e 3 de março, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Esta será a 10.ª participação de Cuevas na história do Brasil Open, sendo a sexta consecutiva. No ano passado, ele disputou o torneio e alcançou as semifinais. "Estou muito feliz que o Brasil Open deu um 'wild card' para mim. Mais uma vez estarei jogando, é um torneio em que tenho boas lembranças. Fico feliz em poder jogar mais um ano", afirmou.

Aos 33 anos, o tenista iniciou bem a temporada depois de ter sofrido com uma lesão no pé direito que o deixou fora do US Open, em 2018. Cuevas foi semifinalista no ATP 250 de Córdoba e alcançou as quartas de final em Buenos Aires, ambos na Argentina, nos dois primeiros torneios sul-americanos de saibro, que se encerrará justamente na capital paulista.

Com a confirmação de sua presença na chave principal, Cuevas se junta a outros nomes como os argentinos Federico Delbonis e Guido Pella, os espanhóis Jaume Munar e Albert Ramos-Viñolas, o tunisiano Malek Jaziri, o português João Sousa, além do jovem canadense Felix Auger-Aliassime e o brasileiro Thiago Wild.