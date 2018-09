Paire arrasa Carreño Busta e França sai na frente da Espanha na semi da Davis

França e Croácia saíram na frente nos confrontos das semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis, nesta sexta-feira. Jogando em casa, o estreante Benoit Paire surpreendeu ao aplicar contundente triunfo por 3 sets a 0, com parciais de 7/5, 6/1 e 6/0, no espanhol Pablo Carreño Busta. O número 54 do mundo venceu nada menos que 16 dos últimos 17 games da partida disputada na quadra dura em Lille, na França.

Com o triunfo, o tenista de 29 anos colocou os franceses na frente na série melhor de cinco jogos, que está sendo disputada entre esta sexta e o domingo. Na sequência, a Espanha tentará o empate no duelo entre Roberto Bautista Agut, número dois do time visitante, e Lucas Pouille, tenista mais bem ranqueado da equipe da casa. A França é a atual campeã da Davis.

Apesar da vantagem de jogar com a torcida a favor, Paire surpreendeu nesta sexta pela vitória e também pela forma como conquistou o triunfo logo em sua primeira partida na Davis. Contra o atual 21º do ranking, o francês começou mal, sofreu uma quebra e viu o espanhol sacar para fechar o set inicial.

Paire, então, buscou rápida reação ao devolver a quebra, empatar o duelo na primeira parcial do jogo e ainda buscar a virada, fechando em 7/5. Mais confiante, o tenista da casa começou a segunda parcial com uma nova quebra. Chegou a abrir 5/0 no placar, diante da apatia do rival espanhol, que passou a sentir dores na coxa esquerda.

Após fechar o segundo set, Paire manteve a sua performance em alto nível, disparando bolas vencedoras de todos os cantos da quadra e pressionando o adversário, que chegou a receber atendimento médico em quadra. Apesar disso, o espanhol parecia jogar sem se abalar com as dores.

No terceiro set, Paire esbanjou confiança e fez a festa da torcida ao aplicar um "pneu" em Carreño Busta. Foram seis games em seguida, o que acabou com qualquer chance de reação da Espanha neste primeiro confronto. O time espanhol não conta com Rafael Nadal. O número 1 do mundo foi cortado da disputa por causa da lesão sofrida na semifinal do US Open, na semana passada. Albert Ramos-Viñolas foi convocado para jogar em seu lugar.

CROÁCIA LIDERA

Na outra semifinal, os croatas começaram melhor, graças à boa atuação de Borna Coric contra Steve Johnson. O número 18 do mundo venceu o 30º do ranking também por 3 a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (7/4) e 6/3. Na sequência, o croata Marin Cilic vai enfrentar o estreante norte-americano Frances Tiafoe, no saibro da cidade de Zadar, na Croácia.