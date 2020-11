Pandemia faz organizadores adiarem torneios de tênis na Austrália para 2022

Há menos de dois meses para o início da temporada de 2021, o tênis segue sendo afetado pela pandemia do novo coronavírus. Em meio às incertezas sobre como será o primeiro mês do circuito profissional, os organizadores dos torneios de Brisbane, Adelaide e Hobart, todos na Austrália, que servem de preparação para o Aberto da Austrália, já se anteciparam ao afirmar que só voltarão ao calendário em 2022.

Essa decisão acontece por que a Tennis Australia, entidade que comanda a modalidade no país da Oceania, pretende concentrar em Melbourne todas as competições preparatórias para o primeiro Grand Slam da próxima temporada.

"É com muita tristeza que anunciamos que o torneio de Brisbane não acontecerá em Queensland em 2021. Todos os eventos preparatórios para o Aberto da Austrália serão realizados em Vitória (estado onde fica Melbourne) para garantir que todas as jogadoras possam competir com segurança e se preparar para o Grand Slam. Até 2022!", disse um comunicado divulgado pelos organizadores do evento nas redes sociais.

Mark Handley, diretor do torneio da WTA e também da etapa de Brisbane na ATP Cup, afirmou que "os fãs de tênis em Queensland vão se sentir um pouco insatisfeitos com a decisão. Mas com os protocolos atuais da covid-19, fazer todos os torneios apenas em Melbourne é a opção mais segura e viável para os jogadores".

A direção do torneio de Adelaide, que recebe um ATP e um WTA, usou o mesmo discurso. No entanto, comentou que tentam viabilizar um evento na cidade em outra época do ano. "Estamos trabalhando em outras oportunidades para receber o tênis internacional em Adelaide em 2021 e manteremos vocês atualizados conforme as informações estiverem disponíveis", informou.