Para ex-tenista britânico, 2015 será melhor para Murray

Apesar de ter conquistado três títulos e encerrado 2014 na sexta posição na lista da ATP, Murray fez uma temporada de pouco brilho se comparado a anos anteriores, quando levantou taças de Grand Slams e Masters 1000. No entanto, o ex-tenista britânico Tim Hennman aposta no sucesso do compatriota em 2015.

"Não acho que as pessoas necessariamente pensaram que foi um ano ruim, mas é natural que ele seja um jogador britânico e um grande talento, com todo o interesse que há por Wimbledon e o ATP Finals, é natural que haja um julgamento de suas atuações. Por ele ser um jogador tão bom e por estabelecido padrões altos, as pessoas vão querer mais, e Andy também", afirmou.

Para Henman, os quatro meses em que Murray passou fora das quadras em 2013 prejudicaram o britânico, que demorou para encontrar seu melhor tênis e só foi conquistar títulos no segundo semestre de 2014, levantando as taças dos ATP 250 de Shenzen e Viena, além do ATP 500 de Valência.

"Toda vez que um atleta profissional precisa passar por uma cirurgia, não são boas notícias. Mas para ele, custou muito, o afastou dos treinos e da academia por um longo tempo e depois retomar a temporada é muito difícil. Acho que agora, ele está pronto mentalmente e fisicamente para o seu problema nas costas e focar em seu jogo. Por isto espero coisas melhores para 2015".

Andy Murray começa a temporada de 2015 disputando a Copa Hopman, tradicional torneio entre equipes que serve de preparatório para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano.