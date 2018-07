Para Sampras, Federer pode voltar à liderança do ranking

Uma das estrelas da Internacional Premier League Tennis (IPTL), torneio amistoso realizado na Ásia, o ex-número 1 Pete Sampras fez vários elogios ao suíço Roger Federer, seu companheiro na equipe Indian Aces. Para o norte-americano, o atual número 2 do mundo pode voltar a liderar o ranking mesmo com a idade avançada.

"Acho que mais do que manter sua saúde, ele quer manter seu nível. Obviamente que comparado a Djokovic e Nadal, vai ficando cada vez mais difícil esta tarefa. Ele teve um grande ano e sei que voltar a ser número 1 do mundo é um grande objetivo. Ele pode fazer isto e está motivado", afirmou.

Sampras também elogiou a intensidade de Roger Federer e dá um aviso aos fãs para que desfrutem as oportunidades de ver o suíço em ação.

"Roger é um ícone, ele tem números incríveis. Ele tem 33 anos e fica cada vez mais forte. Não vejo ele diminuir o ritmo nunca. Ele é um desses atletas raros que só aparecem em muitos anos. Você precisa sentar e apreciar o que ele sabe fazer, pois ele não estará aí para sempre", acrescentou.

ÁSIA EM ASCENSÃO

Organizada pelo duplista Mahesh Bhupathi, a IPTL tem como objetivo expandir o tênis no mercado asiático. Para isto, o torneio conta com grandes estrelas do presente como Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray e ex-jogadores de prestígio como Andre Agassi e o próprio Pete Sampras, que ressaltou a quantidade de competições realizadas na Ásia nos últimos anos.

"Quando eu jogava, o único torneio na Ásia era o do Catar, mas agora cresceu e está alcançando diferentes cidades, o que demonstra que o esporte está mais internacional. O Oriente Médio está aproveitando isso. Djokovic e Federer participam de vários eventos aqui e por isto dizem que está funcionando bem", concluiu.

A IPTL, que neste momento está nos Emirados Árabes Unidos, se encerra nesta sexta-feira. A equipe de Federer e Sampras lidera a competição com 34 pontos, seguida pelo UAE Royals, do sérvio Novak Djokovic.