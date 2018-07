Para tratar de lesão, Ana Ivanovic decide abandonar o restante da temporada

Ex-líder do ranking da WTA, a sérvia Ana Ivanovic anunciou nesta terça-feira que decidiu abandonar o restante da temporada 2016 do tênis. A sérvia foi eliminada recentemente logo na primeira rodada do US Open e explicou que um problema no pulso tem prejudicado o seu rendimento dentro de quadra.

Ivanovic informou em um comunicado divulgado em seu perfil nas redes sociais, que tem ainda "atrasada uma cirurgia em um dedo do pé", que lesionou ainda no início da temporada 2015, durante a disputa do Aberto da Austrália.

"Fui aconselhada pelo meu médico a me retirar das quadras durante uns tempos. Vou sentir saudades de competir nos meus torneios favoritos no Japão e na China este ano. Tive que tomar esta difícil decisão para poder recuperar totalmente e jogar sem lesões na próxima temporada", escreveu.

Ivanovic deve retornar para as quadras em 2017 e afirma que "mal pode esperar" por isso. Assim, ela encerrou um ano decepcionante da sua carreira, em que acumulou mais derrotas do que vitórias - 16 a 15 - e teve como melhor desempenho a classificação às semifinais do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, em fevereiro.

Campeã de Roland Garros em 2008 e com mais duas finais dos torneios do Grand Slam no seu currículo, a sérvia também decepcionou nesses eventos em 2016, caindo na terceira rodada do Aberto da Austrália e de Roland Garros e logo na primeira em Wimbledon e do US Open. Esse desempenho modesto levou Ivanovic a despencar no ranking, tanto que hoje ela ocupa a 31ª colocação na lista.

