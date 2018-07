Parceiro de Marcelo Melo ganha em simples em Moscou

Se na chave de duplas com o brasileiro Marcelo Melo não teve sorte e foi eliminado logo na rodada de estreia do Torneio de Moscou, em que eram um dos maiores favoritos ao título, o croata Ivan Dodig não tem do que lamentar na chave de simples. Em primeiro jogo na competição russa, de nível ATP 250, derrotou o espanhol Pere Riba por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e avançou à segunda rodada, onde enfrentará o italiano Andreas Seppi, cabeça de chave número 8.

Com mais dificuldades, o argentino Juan Monaco passou pelo italiano Paolo Lorenzi por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 5/7 e 6/3. Na segunda rodada, que já vale como oitavas de final, o rival será o vencedor do duelo entre o russo Mikhail Youzhny (cabeça 7) contra o compatriota Victor Baluda, que se enfrentam nesta quarta.

Em outros jogos desta terça, também avançaram o lituano Ricardas Berankis (próximo adversário do canadense Milos Raonic, o cabeça de chave número 1), o russo Evgeny Donskoy, o australiano Samuel Groth e o casaque Mikhail Kukushkin.

NA ÁUSTRIA

Em um jogo muito equilibrado, que resultaram na disputa de três tie-breaks, o croata Ivo Karlovic se deu melhor e eliminou o argentino Federico Delbonis na estreia do Torneio de Viena. Com as parciais de 6/7 (1/7), 7/6 (11/9) e 7/6 (7/2), Karlovic avançou para enfrentar o austríaco Jurgen Melzer, maior esperança de título para a torcida local, que nesta terça passou pelo eslovaco Norbert Gombos também por 2 a 1 - parciais de 3/6, 6/4 e 6/3.

Outros classificados à segunda rodada no torneio austríaco são o alemão Benjamin Becker, o sérvio Viktor Troicki, o canadense Vasek Pospisil (próximo rival do escocês Andy Murray, o cabeça de chave número 2) e o holandês Robin Haase.

NA SUÉCIA

Pelo Torneio de Estocolmo, o argentino Leonardo Mayer, cabeça 5, estreou com uma vitória sobre o norte-americano Donald Young por 2 sets a 0 - duplo 6/4. Na segunda rodada, já pelas oitavas, enfrentará o alemão Matthias Bachinger, que ganhou do holandês Igor Sijsling por 2 a 1 - parciais de 2/6, 7/6 (7/3) e 6/4.

Em outros duelos desta terça, avançaram o espanhol Fernando Verdasco (cabeça de chave número 7), o romeno Marius Copil e os franceses Adrian Mannarino e Jeremy Chardy.