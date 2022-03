Paula Badosa avança fácil à semifinal e está forte na busca do bi de Indian Wells

Paula Badosa fez história em Indian Wells há cinco meses ao se tornar a primeira tenista espanhola a erguer o troféu do importante Masters 1000 do deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, a cabeça de chave 5 deu mais um passo a caminho do bicampeonato com vitória sem trabalho diante de Veronika Kudermetova, por 6/3 e 6/2, pelas quartas de final.

Com socos no ar, a espanhola comemorou sua fácil vitória sobre a russa que valeu vaga nas semifinais. São 10 vitórias seguidas de Badosa em Indian Wells. Na atual edição, ela ainda não perdeu nenhum set. São quatro triunfos por 2 a 0.

A espanhola começou o duelo das quartas de final com muita força e logo abriu 4 a 1, com uma quebra no quarto game. Trocou serviços e fechou por 6/3 a primeira parcial em seu quarto set point.

Kudermetova em nenhum momento dos 79 minutos de partida ameaçou o saque da espanhola. Na verdade, foi o tempo toda pressionada. No segundo set, perdeu logo o primeiro game. Cairia novamente na quinta parcial. Em seu primeiro match point, Badosa fechou em 6/2.

A atual campeã volta à quadra nesta sexta-feira diante da grega Maria Sakkari, que também avançou em sets corridos: fez 7/5 e 6/4 diante da cazaque Elena Rybakina. No único duelo entre as semifinalistas, a espanhola levou a melhor, com 2 a 0 no ATP Finals, no fim do ano.

Também nesta sexta-feira, a romena Simona Halep tenta desbancar a empolgada polonesa Iga Swiatek, até então também se destacando em Indian Wells, em disputa na outra semifinal.