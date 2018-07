Paula Gonçalves sobe na WTA, mas oferece pontos a rival vítima de tragédia

A brasileira Paula Gonçalves ganhou mais três posições no ranking da WTA atualizado nesta segunda-feira e agora é a 180.ª colocada na lista, segunda melhor brasileira, apenas oito posições e 18 pontos atrás de Bia Haddad Maia. Na próxima semana, ela deve se aproximar ainda mais de Bia, uma vez que serão contabilizados os pontos do Future de Santiago, no Chile, disputado na semana passada.

Paula foi declarada campeã, mas não quer os 12 pontos referentes à conquista, a mais trágica da carreira. Ela enfrentava a tenista local Daniela Seguel, número 228 do ranking mundial, quando o pai da chilena sofreu um mal súbito na arquibancada. O preparador físico da brasileira, Marcelo Prata, fez o primeiro atendimento e levou o homem a um hospital na caçamba de uma caminhonete - não havia ambulância disponível.

Quando o segundo set estava 4/4, chegou a notícia de que o pai de Seguel havia falecido. "Estou em choque, abalada e muito triste com a fatalidade", disse Paula. "A Dani Seguel é muito querida e considero-a uma amiga", contou.

Como foi Seguel quem pediu o encerramento do jogo, Paula ficou com o título. A brasileira, porém, quer dividir os pontos com a rival. "A regra da ITF me deu a vitória, na hora do impacto nem pensei nisto, só agora me ocorreu, mas eu gostaria de dividir os pontos e a premiação com ela", pediu.

A competição, de nível mais baixo do circuito, dá 12 pontos à campeã e sete à vice. Dividindo, cada uma ficaria com 9,5 pontos. A premiação total do torneio era de US$ 10 mil. Paula continua em Santiago para jogar outro Future lá, desta vez de US$ 25 mil em prêmios. Ela é a primeira cabeça de chave e estreia contra Gabriela Cé, quinta melhor brasileira no ranking.