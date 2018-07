Paula Gonçalves vence mais uma e vai às quartas de final em Bogotá A brasileira Paula Gonçalves avançou às quartas de final do Torneio de Bogotá, nesta quarta-feira, ao derrotar a alemã Tatjana Maria. A tenista número dois do Brasil superou a rival europeia, atual 105ª do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h19min de duelo, no saibro da competição colombiana.