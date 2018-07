Paula Gonçalves vence russa e faz 1ª semifinal de WTA na carreira

Paula Gonçalves conquistou nesta sexta-feira um resultado inédito em sua carreira. A tenista número dois do Brasil avançou à semifinal de um torneio de WTA pela primeira vez, ao superar a russa Alexandra Panova nas quartas de final do Torneio de Bogotá. A atleta de 25 anos levou a melhor pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Até então o melhor resultado de Paula num torneio de nível WTA era a fase de quartas de final tanto em Bogotá quanto no Rio Open, neste ano. Atual número 238 do ranking, a brasileira vai alcançar sua melhor posição na lista da WTA na próxima segunda-feira. Ela deve entrar no Top 200 pela primeira vez na carreira.

Antes disso, Paula vai brigar por uma vaga na final no saibro colombiano. Sua próxima adversária será a espanhola Silvia Soler Espinosa, que avançou ao superar a suíça Amra Sadikovic por duplo 6/4, também nesta sexta. Espinosa já figurou entre as 60 melhores do ranking, mas atualmente é apenas a 170ª do mundo.

A outra semifinal terá duas cabeças de chave. A norte-americana Irina Falconi, quinta pré-classificada, vai duelar com a espanhola Lara Arruabarrena Vecino, quarta cabeça de chave. Falconi eliminou a argentina Catalina Pella, por 6/1 e 6/4, enquanto Vecino despachou a norte-americana Sachia Vickery por 6/2 e 6/0.

DUPLAS

Se Paula avançou à semifinal, a compatriota Gabriela Cé foi ainda mais longe na chave de duplas. Nesta sexta, ela e a venezuelana Andrea Gamiz avançaram à decisão do título ao vencerem a búlgara Aleksandrina Naydenova e a chilena Daniela Seguel, de virada, por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 10/5.