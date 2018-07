Pavlyuchenkova avança às quartas de final em Seul

Cabeça de chave número 3 do Torneio de Seul, Pavlyuchenkova já conhece a sua próxima adversária. A tenista russa terá pela frente a romena Irina-Camelia Begu, 118ª colocada no ranking da WTA, que venceu a alemã Julia Goerges, número 49 do mundo e sexta pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

Annika Beck foi outra tenista alemã e cabeça de chave a ser eliminada nesta quarta em Seul. A número 53 do mundo e oitava pré-clasificada perdeu para a russa Vera Dushevina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Assim, a número 125 do mundo está classificada para as quartas de final.

A italiana Francesca Schivaone, com vitória sobre a francesa Virginie Razzano (7/6, 3/6 e 6/3), e a espanhola Lara Arruabarrena, que passou pela romena Alexandra Dulgheru (6/1, 3/6 e 6/4), também avançaram para as quartas de final do Torneio de Seul nesta quarta.