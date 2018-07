Pavlyuchenkova avança em Linz e decide título com alemã novata em finais A russa Anastasia Pavlyuchenkova, 29ª colocada no ranking da WTA, derrotou a belga Kirsten Flipkens, número 110 do mundo, por 6/3, 3/6 e 6/2, neste sábado, e agora vai decidir o Torneio de Linz, na Áustria, com a alemã Anna-Lena Friedsam (118ª).