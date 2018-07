Pavlyuchenkova bate Kerber, é campeã no México e amplia jejum da líder do ranking

Líder do ranking da WTA, a tenista alemã Angelique Kerber foi surpreendida neste domingo pela russa Anastasia Pavlyuchenkova na decisão do Torneio de Monterrey, disputado em quadras duras, no México. Kerber ficou com o vice-campeonato após perder por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/1.

A alemã estava em busca de seu primeiro título na temporada, mas não resistiu ao bom desempenho de Pavlyuchenkova em Monterrey. Essa foi a quarta vez que a tenista russa, 16ª do mundo, conquistou o torneio mexicano. Também foi o seu nono título na carreira e o primeiro desde 2015.

Já Kerber segue sem ganhar nenhum título em 2017. Na carreira, por sua vez, ela já conquistou dez torneios de nível WTA e foi vice-campeã pela 16ª vez. Sua última conquista foi no US Open de 2016.

E, neste domingo, a líder do ranking teve boa oportunidade de encerrar o jejum: Pavlyuchenkova teve péssimo desempenho no segundo saque e terminou o jogo com oito duplas faltas. Ainda assim, com um potente primeiro serviço, que resultou em oito aces, a russa salvou oito de dez break points e assegurou o triunfo.

NOS ESTADOS UNIDOS

Sem dificuldade, a russa Daria Kasatkina, 42ª do mundo, atropelou a letã Jelena Ostapenko, 66ª do ranking, e conquistou o título do Torneio de Charleston, disputado no saibro verde, nos Estados Unidos. Kasatkina perdeu apenas quatro games e ganhou por 6/3 e 6/1.

Esse foi o primeiro título da carreira de Kasatkina, jovem tenista de apenas 19 anos. Mesmo com a pouca idade, ela já ocupou a 24ª colocação do ranking, em agosto de 2016.