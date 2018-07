Pavlyuchenkova bate romena e é campeã no Torneio de Moscou

A russa Anastasia Pavlyuchenkova aproveitou o apoio da torcida da casa e conquistou neste domingo, 19, o Torneio de Moscou. A tenista, cabeça de chave número 6 da competição, confirmou o favoritismo na decisão e derrotou por 2 sets a 1 a romena Irina-Camelia Begu, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/1, em pouco menos de duas horas e meia de partida.

Em uma competição marcada pelas zebras logo nas primeiras rodadas, Pavlyuchenkova sobreviveu e se impôs na decisão deste domingo. Foram tantas surpresas ao longo do torneio, que a russa sequer enfrentou uma outra cabeça de chave em sua trajetória até o título.

Número 30 do mundo, ela foi superior em boa parte do confronto diante de Begu, 61.ª do ranking da WTA. Cometeu poucos erros e soube superar a vitória da romena no segundo set, na única quebra de serviço que cedeu, com uma ótima atuação na parcial de desempate, que a levou à conquista.

Foi o sétimo título de simples da carreira de Pavlyuchenkova circuito, sendo o segundo em 2014 - o outro havia acontecido em Paris. Já Begu desperdiçou a oportunidade de levantar seu segundo troféu de simples. A única vez que foi campeã no circuito foi em 2012, em Tashkent, no Usbequistão.