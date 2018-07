Pavlyuchenkova decide título em Hong Kong contra australiana

Esvaziado pela queda precoce das favoritas, o Torneio de Hong Kong terá a russa Anastasia Pavlyuchenkova e a australiana Daria Gavrilova na final, neste domingo. Mais experiente, Pavlyuchenkova é a favorita a faturar o título da competição chinesa;

Sexta cabeça de chave, a tenista da Rússia avançou à final ao derrotar a local Qiang Wang por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Ela venceu a partida apesar da atuação irregular, com sete duplas faltas e três quebras de saque sofridas ao longo do jogo que durou 1h14min.

A tenista de 26 anos, atual 21ª colocada do ranking, busca seu 11º título no circuito, sendo o terceiro na temporada. Gavrilova, por sua vez, é a 22ª do mundo, tem 23 anos e mira o segundo título na carreira - o primeiro foi conquistado neste ano.

Para obter a vaga na decisão, a australiana chegou a aplicar um "pneu" sobre a norte-americana Jennifer Brady, neste sábado. Ela fechou a partida com parciais de 6/0 e 7/5.

O Torneio de Hong Kong tinha como principais favoritas a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a ucraniana Elina Svitolina, todas integrantes do Top 10 do ranking. Mas as duas abandonaram a competição antes das oitavas de final, alegando problemas físicos - elas disputam o Masters da WTA a partir do dia 22.

Veteranas em ação na competição chinesa, a norte-americana Venus Williams e a australiana Samantha Stosur foram eliminadas de forma precoce.