Pavlyuchenkova é campeã em Estrasburgo após jogo de mais de três horas na final

A tenista russa Anastasia Pavlyuchenkova venceu a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 1 e conquistou neste sábado o título do Torneio de Estrasburgo, em final disputada na França. O duelo terminou com parciais de 6/7 (5/7), 7/6 (7/3) e 7/6 (8/6), com três tie-breaks e duração de 3 horas e 35 minutos.

Aos 26 anos, Anastasia Pavlyuchenkova chegou ao 12.º título na carreira, o primeiro em 2018. A conquista no saibro vai render à russa uma subida de três posições no ranking mundial - do 31.º lugar para o 28.º. Já Dominika Cibulkova vai aparecer na 32.ª colocação na próxima atualização.

No Torneio de Nuremberg, na Alemanha, a sueca Johanna Larsson se sagrou campeã ao vencer a norte-americana Alison Riske neste sábado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Foi o segundo título da carreira da atleta, o primeiro desde a conquista em Bastad, na Suécia, em 2015, também no saibro.

Depois da decisão, Johanna Larsson jogou ao lado da belga Kirsten Flipkens a semifinal do torneio de duplas, nas qual elas venceram a croata Darija Jurak e a sueca Cornelia Lister com um duplo 6/4. Na final, porém, a sueca e sua parceira perderam para a holandesa Demi Schuurs e a eslovena Katarina Srebotnik de virada - com parciais de 3/6, 6/3 e 10 a 7 no match tie-break.

Johanna Larsson vai aparecer em 59.º lugar na próxima atualização do ranking individual da WTA, nesta segunda-feira, após o desempenho na Alemanha.

MASCULINO

Marton Fucsovics quebrou neste sábado um jejum de 36 anos sem um título de tenista húngaro no circuito profissional ao conquistar o ATP 250 de Genebra. O troféu na Suíça foi erguido após vitória sobre o alemão Peter Gojowczyk por 2 sets a 0, com duplo 6/2. O triunfo no saibro vai representar a Fucsovics um salto do 60.° para o 45.° lugar no ranking mundial.