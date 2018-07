Pavlyuchenkova e Schiavone vencem e duelam na decisão em Rabat

A russa Anastasia Pavlyuchenkova e a italiana Francesca Schiavone conquistaram vitórias em dois sets nesta sexta-feira pelas semifinais e avançaram à decisão do Torneio de Rabat, no Marrocos, que é realizado em quadras de saibro, marcada para sábado.

Cabeça de chave número 1 e única Top 20 presente ao evento marroquino - está na 16ª colocação no ranking da WTA -, Pavlyuchenkova avançou com uma fácil vitória sobre a italiana Sara Errani, a número 102 do mundo, por 6/4 e 6/0. Assim, conquistou a sua quarta vitória em seis duelos com a oponente.

Schiavone, hoje apenas a número 100 do mundo, assegurou a sua passagem à final com o triunfo diante da norte-americana Varvara Lepchenko, a 73ª colocada no ranking, com parciais de 7/5 e 6/4. O triunfo, além de garanti-la na decisão, levou a italiana a empatar o confronto direto com a tenista dos Estados Unidos em 2 a 2.

Convidada da organização, Schiavone, de 36 anos, agora tentará melhorar o seu retrospecto diante de Pavlyuchenkova, contra quem está em desvantagem de 4 a 3, tendo perdido os últimos três duelos contra a principal favorita ao título do Torneio de Rabat.